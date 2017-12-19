-7
Свердловская область
Нижний Тагил
-7
ночь: -10
утро: -12
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.61 - 0.08
EUR 69.17 + 0.08
Новости Нижнего Тагила

Йодированная соль в обязательном порядке появится в кафе и ресторанах России

19 декабря 2017, 22:35Добавить новость
здоровье,продукты,Россия,соль,щитовидная железа,минздрав,ресторан,кафе
Проблему йодного дефицита Минздрав решил преодолеть путём обязательного перехода кафе и ресторанов на йодированную соль.

С 1 января 2019 года рестораны и кафе России в обязательном порядке перейдут на использование йодированной соли.

Соответствующее решение будет отражено в поправках закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», которые внесли чиновники Министерства здравоохранения.


Владельцы заведений общественного питания должны будут использовать йодированную соль для приготовления пищи, а также она в обязательном порядке должна будет находиться на столах в солонках.

Как передают «Известия», подобные меры направлены на решение проблемы с недостатком йода в организмах россиян. Из-за недостатка этого важного элемента ежегодно заболевания щитовидной железы обнаруживают у 1,5 млн. взрослых и 650 тыс. детей.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Неполезные продукты питания обозначат в России особой маркировкой
8 декабря, 14:00
0 0
Табачные компании в России будут обязаны указывать весь состав продукции
30 ноября, 14:30
0 0
Продавцы и бармены в России смогут отказывать пьяным покупателям в продаже спиртного
25 ноября, 09:45
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 70
Подписаться на новости