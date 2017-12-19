Йодированная соль в обязательном порядке появится в кафе и ресторанах России

С 1 января 2019 года рестораны и кафе России в обязательном порядке перейдут на использование йодированной соли.



Соответствующее решение будет отражено в поправках закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», которые внесли чиновники Министерства здравоохранения.



Владельцы заведений общественного питания должны будут использовать йодированную соль для приготовления пищи, а также она в обязательном порядке должна будет находиться на столах в солонках.



Как передают «Известия», подобные меры направлены на решение проблемы с недостатком йода в организмах россиян. Из-за недостатка этого важного элемента ежегодно заболевания щитовидной железы обнаруживают у 1,5 млн. взрослых и 650 тыс. детей.