Минприроды призвал Росводресурс дать деньги на реабилитацию Черноисточинского пруда
Вчера, 18 декабря, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин обязал Росводресурс оказать содействие в реабилитации Черноисточинского пруда, сообщил депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин на личной странице «ВКонтакте».
По словам Балыбердина, он обсудил с Дмитрием Кобылкиным проблемы загрязнения Черноисточинского пруда, питьевую воду в Нижнем Тагиле и взаимодействие Росводресурса с Минприроды. Также депутат продемонстрировал летние и осенние фотоматериалы водоёма. Балыбердин рассказал, что в Росводресурсе в течение 10 месяцев рассматривается заявка Свердловской области на выделение 9,3 миллиона рублей на разработку проекта по реабилитации пруда уже в следующем году.
Реакция Министра была незамедлительной. В моём присутствии были даны чёткие указания руководителю Росводресурса Дмитрию Кириллову: «Разобраться и оказать содействие в выделении средств», пишет Алексей Балыбердин.
Кроме того, Кобылкин обязал главу Росводресурса помочь Нижнему Тагилу с обеспечением горожан чистой питьевой водой.
Напомним, ранее Алексей Балыбердин посетил Черноисточинский пруд вместе с корреспондентами «Московского комсомольца». На своей странице он написал, что сброса со шламонакопителя в пруд нет, остатки сине-зеленых водорослей скопились на стенках плотины, реконструкция которой закончится в 2020 году. Также он добавил, что подготовлена программа реабилитации пруда. Для её реализации идёт процесс включения расходов в Федеральный бюджет.