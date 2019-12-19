Минприроды призвал Росводресурс дать деньги на реабилитацию Черноисточинского пруда

По словам Балыбердина, он обсудил с Дмитрием Кобылкиным проблемы загрязнения Черноисточинского пруда, питьевую воду в Нижнем Тагиле и взаимодействие Росводресурса с Минприроды. Также депутат продемонстрировал летние и осенние фотоматериалы водоёма. Балыбердин рассказал, что в Росводресурсе в течение 10 месяцев рассматривается заявка Свердловской области на выделение 9,3 миллиона рублей на разработку проекта по реабилитации пруда уже в следующем году.

Реакция Министра была незамедлительной. В моём присутствии были даны чёткие указания руководителю Росводресурса Дмитрию Кириллову: «Разобраться и оказать содействие в выделении средств», пишет Алексей Балыбердин.

Кроме того, Кобылкин обязал главу Росводресурса помочь Нижнему Тагилу с обеспечением горожан чистой питьевой водой.