«Надо отдохнуть от выбросов». Суд по цинковому заводу в Тагиле перенесли на февраль

Нижнетагильский эколог Андрей Волегов рассказал TagilCity.ru, что на заседании 18 декабря в качестве третьих лиц присутствовали представители Роспортебнадзора, администрации города, налоговой службы и Минприроды. Кроме того, интерес проявили пять жителей города. Судебное заседание пришлось отложить, так как ответчиком был представлен большой объем документов.

Ответчики подготовили возражения по поводу иска минимум в 50 листов. Принесли всё это в суд, выложили на стол. Третьи стороны не имели возможность ознакомиться с бумагами, рассказал Андрей Волегов.

Судебное заседание перенесли на 12 февраля следующего года. Судья попросил предоставить все документы в срок до 30 января для приобщения к делу. Также она добавила, что судебное заседание больше переноситься не будет.

Отметим, что сам эколог Андрей Волегов выступает против деятельности ООО «ГСД-Р» в Нижнем Тагиле. По его мнению, в городе и так достаточно заводов, выбрасывающих вредные вещества. Кроме того, ранее он направлял письмо президенту России Владимиру Путину и полпреду Николаю Цуканову о влиянии работы завода

Нижнему Тагилу надо отдохнуть от выбросов. На мой взгляд, такие производства уже не должны открывать в городе, сообщил TagilCity.ru Волегов.

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Напомним, первое заседание по иску природоохранной прокуратуры к ГСД-Р проходило 19 ноября, но было перенесено в связи с привлечением третьих лиц к делу. Надзорное ведомство потребовало прекратить любые работы на предприятии в связи с выявленными нарушениями.