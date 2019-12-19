Свердловчан предупредили о сильных метелях и снегопадах
Сегодня, 15:56Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Дорожные службы сообщили об увеличении на трассах Свердловской области снегоуборочной техники в связи с ухудшением погоды, пишет портал Е1.
Ухудшение погоды ожидается 20, 21 и 22 декабря. Кроме того, по сообщению МЧС, 20 декабря в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра и метели.
Просим водителей отнестись к процессу снегоуборки с пониманием, соблюдать правила дорожного движения и не создавать помех для спецмашин,говорится в обращении Уралуправдора.
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