В Свердловской области подведены итоги «мусорной реформы» за 2019 год

По его словам, одним из самых сложных этапов было обновление базы данных региональных операторов. Изначально планировалось взять эту информацию у управляющих компаний, однако далеко не все они знали количество проживающих в домах. Данные паспортных столов также не могли использоваться из-за закона о защите персональной информации.

Кто-то умер, переехал. Первое полугодие были жесткие разборки у губернатора,отметил Смирнов.

В итоге, операторы все же обновили базы данных, запрашивая количество жителей без использования личной информации о них.

Еще одной проблемой стало сокращение мусорных полигонов, не вошедших в федеральный реестр. Для это был введен переходный период и некоторые площадки смогли продолжить работу до постройки мусоросортировочных комплексов.

Уменьшение их числа привело к тому, что увеличилось плечо при транспортировке. Другие площадки не был готовить принимать новые объемы — мусора в первые месяца привезли на 20% больше. Работали с Росприроднадзором и удалось открыть еще четыре полигона для приема отходов,рассказал министр.

Кроме того, Смирнов отметил и положительные моменты, такие как увеличение числа мусорных контейнеров, избежание коллапса после праздников, а также переход сельских жителей на новые формы обращения с мусором.

В 2020 году в крупных городах области — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском — начнется переход на раздельный сбор мусора. Операторы будут собирать пластик, бумагу и стекло и заключать контракты на переработку.

Напомним, сегодня, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции отметил, что стране необходим современный подход в работе по вывозу и переработке мусора. Однако по его словам, при этом важно учитывать мнение граждан.