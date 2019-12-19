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#300лет
В Свердловской области подведены итоги «мусорной реформы» за 2019 год
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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В Свердловской области подведены итоги «мусорной реформы» за 2019 год

Сегодня, 16:26Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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