Врач рассказала, как аномально теплая зима скажется на россиянах
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина в интервью «Вечерней Москве» рассказала, как аномально теплая зима может повлиять на здоровье россиян, пишут «Новые Известия».
Ухудшение здоровья может наступить у граждан, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. У людей с повышенным или пониженным внутричерепным давлением могут возникать мигрень и приступы нехватки воздуха. При скачках температур понижается уровень лейкоцитов в крови, что может привести к обострениям у аллергиков, а также спровоцировать обострение инфекционных осложнение после заболеваний.
Повышенная влажность воздуха негативно сказывается на больных астмой. Кроме того, аномально теплая погода сопровождается магнитными бурями, которые ведут к общему ухудшению самочувствия, переутомляемости и нарушению сна.
Нассибулина рекомендует заниматься общим укреплением организма, посещать массаж, следить за режимом сна и отдыха, больше проводить времени на свежем воздухе и правильно питаться.