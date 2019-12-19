Врач рассказала, как аномально теплая зима скажется на россиянах

Ухудшение здоровья может наступить у граждан, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. У людей с повышенным или пониженным внутричерепным давлением могут возникать мигрень и приступы нехватки воздуха. При скачках температур понижается уровень лейкоцитов в крови, что может привести к обострениям у аллергиков, а также спровоцировать обострение инфекционных осложнение после заболеваний.