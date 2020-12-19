Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 19 декабря

Замеры проходили при температуре воздуха -17 градусов и северо-западном ветре со скоростью два метра в секунду. Газоанализатор показал в воздухе наличие диоксида азота в размере 1,4 мг/м3. Такое содержание вещества в атмосфере превышает разовую предельно допустимую концентрацию в семь раз (ПДК вещества 0,2 мг/м3).