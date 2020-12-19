В Свердловской области снова побит рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

В Свердловской области снова побит рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

Сегодня, 13:06Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области побит суточный рекорд по приросту заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона.

В Свердловской области зарегистрировано 405 новых случаев заражения коронавирусом.

Больше всего зараженных выявлено в Екатеринбурге. Там число заболевших увеличилось на 236 человек. Остальные инфицированные являются жителями Алапаевска, Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Камышлова, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Тугулымского городского округа.

Всего в регионе подтверждено с начала пандемии 53 740 случаев коронавируса.

Отмечается, что 620 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 370 находятся в реанимации, в том числе 234 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней тяжести составляет 3479 человек.

В России за сутки в общей сложности выявлено 28 209 случаев заражения коронавирусной инфекцией. У 5310 человек из них заболевание протекает без симптомов. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 2 819 429 человек.

Число выздоровевших после коронавируса пациентов в Свердловской области превысило 46 тысяч человек.

За минувшие сутки по выздоровлению из больниц выписано 408 человек. Общее число вылечившихся составляет 46 037 пациентов.

В целом по России количество выздоровевших увеличилось до 2 254 742 человек. Из них 26 109 были выписаны за последние сутки.

Еще 17 пациентов скончались за сутки от коронавируса в Свердловской области.

Общее количество летальных случаев с начала пандемии составляет 1312 человек.

В России число скончавшихся составляет 50 347 человек. За минувшие сутки скончались 585 человек.

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