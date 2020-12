За сутки в Нижнем Тагиле подтверждено еще 11 случаев коронавируса

За сутки с 18 по 19 декабря в Нижнем Тагиле подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по Свердловской области.

В общей сложности с начала пандемии в Нижнем Тагиле выявлено 3354 случаев заболевания. В Свердловской области снова был побит суточный рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом. Так, было подтверждено 405 случаев. Всего в регионе подтверждено 53 740 случаев коронавируса. Из больниц по выздоровлению выписано 408 пациентов. В общей сложности количество выздоровевших составляет 46 037 человек. Также подтверждено 17 смертей. Число летальных случаев в регионе с начала пандемии достигло 1312 человек.

