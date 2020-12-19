За сутки в Нижнем Тагиле подтверждено еще 11 случаев коронавируса

За сутки в Нижнем Тагиле подтверждено еще 11 случаев коронавируса

Сегодня, 13:12Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
За сутки с 18 по 19 декабря в Нижнем Тагиле подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по Свердловской области.

В общей сложности с начала пандемии в Нижнем Тагиле выявлено 3354 случаев заболевания.

В Свердловской области снова был побит суточный рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом. Так, было подтверждено 405 случаев. Всего в регионе подтверждено 53 740 случаев коронавируса. Из больниц по выздоровлению выписано 408 пациентов. В общей сложности количество выздоровевших составляет 46 037 человек. Также подтверждено 17 смертей. Число летальных случаев в регионе с начала пандемии достигло 1312 человек.

Stories:
КоронавирусНижний Тагил
Related news:
заболевшиеНижний Тагилкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы