След углерода, «посвежевший» воздух и глисты в воде. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле

О том, сколько парниковых газов в год выбрасывает ЕВРАЗ НТМК, почему Нижний Тагил исключили из списка городов с высоким уровнем загрязнения и какую сумму готов потратить «Водоканал-НТ» на поиск глистов в воде, читайте в экологических итогах недели на TagilCity.ru.

Большую часть парниковых газов в Нижнем Тагиле в воздух выбрасывает главный загрязнитель города ЕВРАЗ НТМК — чуть более 46 тысяч тонн в год или 96% от общего количества ПГ. Из 44 тысяч тонн — это углекислый газ, 2,5 тысячи тонн — оксид азота и 82 килограмма — метан. Парниковые газы опасны тем, что из-за них нагревается поверхность Земли. По подсчетам ученых, с конца 19-го века средняя температура на планете поднялась на один градус. Если повышение будет продолжаться и дальше, то это грозит повышением уровня океана, затоплением прибрежных зон, разрушительными ураганами и деградацией почвы. В 2015 году было подписано Парижское соглашение, в рамках которого страны-участники должны разработать и реализовать программы по сокращению выбросов парниковых газов. 96% парниковых газов в Нижнем Тагиле выбрасывает ЕВРАЗ НТМК А пока почти 97% выбросов парниковых газов холдинга ЕВРАЗ приходится на Россию. При том, что предприятия ЕВРАЗа есть в Казахстане, Чехии и Северной Америке. Кроме того, 68% выбросов парниковых газов в РФ генерирует стальной сегмент холдинга, куда в числе прочих входит НТМК. Получается, что акционер ЕВРАЗа Роман Абрамович и его компания держат Нижний Тагил за условную колонию с грязным производством, а его жителей — за «папуасов», время от время подкидывая им бусы и ракушки в виде «копеечной» социалки. Почти 97% выбросов парниковых газов холдинга ЕВРАЗ приходится на Россию Промышленные производства обогащаются за счет здоровья горожан, а государство решило брать деньги с производств за загрязнение окружающей среды. Заводам в России предлагают тратить на экологию до 500 миллиардов рублей в год. Взамен загрязнители получат до 400 государственных квот. Предложение действует для промпредприятий, которые находятся в неблагоприятных регионах с точки зрения чистоты воздуха. Такое решение проблем, в частности, с выбросами в атмосферу предложили в Росприроднадзоре. За выбросы парниковых газов заводам в России придется потратить на экологию 500 млрд Тем временем Нижний Тагил исключили из списка городов с высоким загрязнением воздуха. По данным вице-премьера Виктории Абрамченко, количество выбросов в городе снизилось на 4% по итогам года. Об этом чиновница заявила в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. А вот вопрос к тагильчанам, почувствовали ли они свежесть воздуха от снижения выбросов на целых 4%, остается открытым. Нижний Тагил исключен из списка городов с высоким уровнем загрязнения воздуха Не только воздух, но и вода в Нижнем Тагиле чистотой не отличается, поэтому «Водоканал-НТ» за 2 миллиона рублей будет искать в ней глистов и тяжелые металлы — цинк, никель, хром, кадмий, цианиды, ртуть, бензапирен и другие. Всего в течение года запланировано отобрать 1366 проб с насосных станций всех районов города. На поиск в тагильской воде глистов и тяжелых металлов «Водоканал-НТ» потратит 2 млн

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