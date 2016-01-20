В Екатеринбурге мужчина 50 лет умер от свиного гриппа, болезнь распространяется

Е1 пишет, что в ГКБ N 40 были госпитализированы два человека с подозрением на свиной грипп, один из них – 50-летний мужчина.

При уточнении диагноза выявлена форма AH1N1 pdm 09. Один 50-летний пациент на сегодняшний день скончался (его состояние утяжелило основное заболевание – лейкоз крови), второй (в возрасте 44 лет) находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии, на искусственной вентиляции легких, – сообщили в больнице. – Тяжесть состояния второго больного (женщины) объясняется осложнением – тяжелой пневмонией и полиорганной недостаточностью, которые развились в результате длительного самолечения.

Медики-инфекционисты предупреждают жителей Екатеринбурга и Свердловской области об опасности заболевания свиным гриппом. При первом же подозрении стоит обратиться к врачам. Тем более, что этот вид гриппа начинается очень остро – с температурой под 40 градусов. Также возникают суставные и мышечные боли, а также головная боль. Это симптомы интоксикации организма. Снижен аппетит. К концу первых суток от момента заболевания приходят катаральные явления (скудный насморк, боль в горле, сухой кашель, боль за грудиной по ходу трахеи). У некоторых больных – явления конъюнктивита: боль, слезотечение, покраснение глаз. Специфическими симптомами для этой формы гриппа являются тошнота, рвота и изменения стула.