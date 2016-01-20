В Нижнем Тагиле обнаружена очередная незаконная свалка: мусор привозят целыми грузовиками (ФОТО)
20 января 2016, 08:55Здоровье и экологияАлександра Логинова
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В Нижнем Тагиле регулярно обнаруживаются несанкционированные свалки мусора: где-то пакеты с бытовыми отходами просто накидывают жители, а где-то сорят предприниматели и уже в промышленных масштабах.
Сюжеты: Нижний Тагил
Очередная свалка обнаружена 18 января на улице Трудовая. Чтобы найти и наказать виновных, общественники обратились к Главе Администрации Ленинского района Геннадию Мальцеву.
Геннадий Геннадьевич, по улице Трудовой возле дома №74 на территории бывшей овощебазы организована несанкционированная свалка. Активисты ОД «Тагил без ям» сфотографировали автомобиль, который привозит мусор, в момент выброса. Привозят по 3-4 машины в сутки. Прошу установить виновных и привлечь к административной ответственности пишет в своем обращении Никита Чапурин.
Повезло, что на фото видно номер машины-нарушителя: теперь можно надеяться, что хозяина данного грузовика установят и накажут.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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