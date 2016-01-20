В Нижнем Тагиле обнаружена очередная незаконная свалка: мусор привозят целыми грузовиками (ФОТО)

Очередная свалка обнаружена 18 января на улице Трудовая. Чтобы найти и наказать виновных, общественники обратились к Главе Администрации Ленинского района Геннадию Мальцеву.

Геннадий Геннадьевич, по улице Трудовой возле дома №74 на территории бывшей овощебазы организована несанкционированная свалка. Активисты ОД «Тагил без ям» сфотографировали автомобиль, который привозит мусор, в момент выброса. Привозят по 3-4 машины в сутки. Прошу установить виновных и привлечь к административной ответственности пишет в своем обращении Никита Чапурин.

Повезло, что на фото видно номер машины-нарушителя: теперь можно надеяться, что хозяина данного грузовика установят и накажут.