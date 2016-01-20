В Нижнем Тагиле свиного гриппа нет. Пока нет

Свиной грипп известен под названием H1N1. Сообщалось, что в Нижнем Тагиле им заболел 44-летний мужчина, который подхватил разновидность гриппа под названием А(H1N1). Сейчас мужчина находится в реанимации.

Эта болезнь протекает довольно сложно, с высокой температурой, мышечными и головными болями. Уже сейчас есть заболевшие в Екатеринбурге, Первоуральске и Каменске-Уральском.

Редакция TagilCity.ru обратилась в администрацию города Нижний Тагил и там эту информацию частично опровергли.

Свиного гриппа в Тагиле нет. Это просто зарегистрирован случай обычного гриппа, а не свиного. Именно такую нам предоставили информацию в территориальном Управлении Роспотребнадзора сообщили сегодня в пресс-службе Администрации города.

В Свердловской области разразилась настоящая эпидемия ОРВИ. Уже сейчас зарегистрировано более 21 тысячи случаев заболевания.

Даже обычный грипп может вызвать осложнение, поэтому тагильчанам стоит позаботиться о мерах противодействия этой напасти. Если заболеет кто-то из членов семьи, то больному стоит носить дома повязку на лице, закрывающую рот и нос, чтобы не заражать остальных. Кроме того, в этом году ученые выяснили, чтобы сдержать распространение вируса, нужно поддерживать влажность воздуха. Зимой она падает, поэтому ничто не мешает вирусу днями висеть в воздухе.