Вредные примеси в атмосфере Нижнего Тагила будут плохо рассеиваться с 20 по 23 января
20 января 2018, 09:35Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Метеорологические условия, которые будут сохраняться в Нижнем Тагиле с 20 по 23 января, не позволят вредным примесям в атмосфере рассеяться.
Сюжеты: Нижний Тагил
Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает жителей Нижнего Тагила о неблагоприятных метеорологических условиях 1-ой степени опасности.
С 20 часов 20 января по 20 часов 23 января вредные примеси в атмосфере Нижнего Тагила будут плохо рассеиваться.
© TagilCity.ru
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей