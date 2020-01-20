В 2019 году на отдых школьников Нижнего Тагила потрачено более 153 миллионов рублей
В Нижнем Тагиле на организацию отдыха школьников в 2019 году было выделено 153,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.
На заседании ассоциации профсоюзов города были подведены итоги детской оздоровительной компании за 2019 год. Организация отдыха школьников обошлась городской казне в 153,1 миллиона рублей. По сравнению с 2018 годом финансирование увеличилось на 22,8 миллиона рублей.
Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров отметил, что в летний период 34,4 тысячи детей и подростков были заняты различными формами организованного отдыха и оздоровления. Из них 6593 ребенка отдыхали в загородных лагерях Нижнего Тагила, более шести тысяч детей посещали лагеря дневного пребывания при образовательных учреждениях. Более того, в здравницах Черноморского побережья в рамках областного проекта «Поезд «Здоровье» побывали 90 детей. Также более 900 детей посетили летом оздоровительные учреждения «Сосновый бор» и «Пихтовые горы». Более 16 тысяч детей охвачены иными формами досуга — это слеты, фестивали и походы.
Отдых и оздоровление детей не прекращалось и во время учебного года. Круглый год школьников принимают загородные лагеря ЗОЛ «Звездный» и «Руш». В последнем впервые дети одновременно учились и оздоравливались. Количество таких смен в 2020 году будет увеличено. На эти цели из бюджета выделено 12 миллионов рублей.