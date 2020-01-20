В 2019 году на отдых школьников Нижнего Тагила потрачено более 153 миллионов рублей

На заседании ассоциации профсоюзов города были подведены итоги детской оздоровительной компании за 2019 год. Организация отдыха школьников обошлась городской казне в 153,1 миллиона рублей. По сравнению с 2018 годом финансирование увеличилось на 22,8 миллиона рублей.

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров отметил, что в летний период 34,4 тысячи детей и подростков были заняты различными формами организованного отдыха и оздоровления. Из них 6593 ребенка отдыхали в загородных лагерях Нижнего Тагила, более шести тысяч детей посещали лагеря дневного пребывания при образовательных учреждениях. Более того, в здравницах Черноморского побережья в рамках областного проекта «Поезд «Здоровье» побывали 90 детей. Также более 900 детей посетили летом оздоровительные учреждения «Сосновый бор» и «Пихтовые горы». Более 16 тысяч детей охвачены иными формами досуга — это слеты, фестивали и походы.