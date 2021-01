Российское правительство высказалось о дефиците вакцины от COVID-19 в регионах страны.

Дефицит вакцины от коронавируса в регионах возник из-за растущего спроса на препараты,цитирует Ура.ру слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По его словам, учитывая масштабы массовой вакцинации, могут быть сбои, однако скоро процесс будет налажен. Массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января. В Свердловской области по состоянию на эту дату вакцина «Спутник V» почти закончилась. В Екатеринбурге заканчивается вакцина от коронавируса

