Свердловская область до конца недели получит 40 тысяч доз «Спутник V», а до конца января в регион поставят 110 тысяч доз.

Всего к концу января уральские регионы получат около 300 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». До конца текущей недели в Свердловскую область будет доставлено 40 тысяч двухкомпонентных доз вакцины «Спутник V», 20 тысяч доз доставят в ХМАО, цитирует ТАСС замминистра Здравоохранения РФ Алексея Кузнецова. Напомним, в Нижнем Тагиле записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса можно в ГБ № 1 и № 4, а также Демидовской больнице. Где в Нижнем Тагиле можно записаться онлайн на вакцинацию от коронавируса COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter