Свердловский Минздрав определил уровень женских консультаций в Нижнем Тагиле

Минздрав Свердловской области утвердил распределение работы женских консультаций в регионе. Роддома Нижнего Тагила получили второй уровень в новой классификации.

С 1 января 2021 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Свердловской области «О совершенствовании работы женских консультаций на территории Свердловской области на основе внедрения организационных „бережливых“ технологий». Утвердить распределение женских консультаций, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь по профилю «акушерство и гинекология» в амбулаторных условиях на группы (уровни), указано в приказе. Photo: Официальный интернет-портал правовой информации Теперь женские консультации Среднего Урала будут классифицироваться по трем уровням: Первая группа (уровень) - женские консультации (кабинеты поликлинических отделений) оказывающие первичную медико-санитарную помощь женщинам в период беременности, послеродовом периоде, при г инекологических заболеваниях с численностью обслуживаемого населения от 20000 до 50000 человек.

Вторая группа — от 70 до 100 тысяч человек.

Третья группа — это консультативно-диагностические отделения перинатальных центров, республиканских, краевых, областных, окружных родильных домов, центров охраны материнства и детства, самостоятельные центры охраны здоровья семьи и репродукции, центры охраны репродуктивного здоровья подростков. Согласно приказу, женские консультации в Нижнем Тагиле отнесены ко второму уровню. Их оказывают два медицинских учреждения города: Городская больница № 4, ГБ № 1, Демидовская городская больница. Photo: Официальный интернет-портал правовой информации Напомним, Минздрав Свердловской области в 2021 году закроет Перинатальный центр в Нижнем Тагиле на две недели. Он прекратит свою работу из-за плановой дезинфекции с 16 по 29 августа. Свердловский Минздрав закроет на две недели перинатальный центр в Нижнем Тагиле

