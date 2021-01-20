Свердловский Минздрав определил уровень женских консультаций в Нижнем Тагиле

С 1 января 2021 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Свердловской области «О совершенствовании работы женских консультаций на территории Свердловской области на основе внедрения организационных „бережливых“ технологий».
Утвердить распределение женских консультаций, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь по профилю «акушерство и гинекология» в амбулаторных условиях на группы (уровни), указано в приказе.
Теперь женские консультации Среднего Урала будут классифицироваться по трем уровням:
Согласно приказу, женские консультации в Нижнем Тагиле отнесены ко второму уровню. Их оказывают два медицинских учреждения города: Городская больница № 4, ГБ № 1, Демидовская городская больница.
Напомним, Минздрав Свердловской области в 2021 году закроет Перинатальный центр в Нижнем Тагиле на две недели. Он прекратит свою работу из-за плановой дезинфекции с 16 по 29 августа.