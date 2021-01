Свердловский омбудсмен рассказала о нехватке вакцины от COVID-19 в Нижнем Тагиле

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила отдать Нижнему Тагилу вакцину от коронавируса из Алапаевска, поскольку тагильчане желают прививаться, но лекарства не хватает. На сегодняшний день не осталось ни одной дозы.

В таких случаях надо перебрасывать. Не хочет Алапаевск прививаться. Там 30 человек в листе ожидания. Давайте отдадим вакцину Тагилу, где ее не хватает,сказала в процессе пресс-конференции Татьяна Мерзлякова. Также омбудсмен отметила, что на данный момент жалоб на принудительную вакцинацию не поступало. По ее словам, число желающих привиться от коронавируса превышает количество имеющихся вакцин, сообщает «Областная газета». Однако в некоторых частях региона вакцинация проходит неравномерно: препарат либо остается, либо заканчивается при наличии других желающих привиться. Напомним, сегодня Евгений Куйвашев на заседании оргкомитета в Нижнем Тагиле заявил, что в Свердловской области вакцинация проходит под контролем губернатора и Минздрава. Куйвашев рассказал о личном контроле за вакцинацией от COVID-19 на Среднем Урале

