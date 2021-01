В Нижнем Тагиле в конце недели прогнозируются морозы, а на следующей — плюсовая температура, сильный ветер и снег с дождем, по данным Gismeteo.

В воскресенье 25 декабря в Нижнем Тагиле ожидается до -26 градусов. Местами по области возможны морозы до -40. Уже во вторник, 27 декабря синоптики прогнозирую оттепель. Температура поднимется до +2, но ожидаются сильный ветер до 15 метров в секунду и осадки в виде снега с дождем. Напомним, по данным ФГБУ «Уральское УГМС» 20 января в Свердловской области возможны морозы до -27 градусов днем и до -37 градусов ночью. В Свердловской области опять похолодает до –35 градусов

