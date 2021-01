В Свердловской области коронавирусом заболело более 66 тысяч человек

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 389 случаев коронавируса, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области с начала пандемии коронавирусом заболело более 66 тысяч человек С 19 по 20 января больше всего случаев COVID-19 выявлено в Екатеринбурге — 229. Также коронавирус зарегистрирован у жителей Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Ачитского и Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхнесалдинского и Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Ревды, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Сысерти, Талицы, поселка Уральский С начала пандемии на Среднем Урале зафиксировано 66 359 случаев инфицирования. 506 человек находятся в тяжелом состоянии, 317 из них в реанимации, 202 подключены к аппаратам ИВЛ. В России за последние 24 часа выявлено 21 152 случая инфицирования в 85 регионах страны, больше всего заболевших в Санкт-Петербурге — 3347, Москве — 2452 и Московской области — 994. С начала пандемии коронавирусом заболело 3 633 952 человека. В Свердловской области количество от коронавируса выздоровели почти 59 тысяч пациентов С 19 по 20 января больниц выписано 397 человек, таким образом, количество выздоровевших составило 58 816 пациентов. В России за сутки из медучреждений выписано 25 290 человек. Больше всего выписано в Москве — 4 770, Санкт-Петербурге — 2 855 и Московской области — 1 301. Всего за время пандемии зарегистрировано 3 027 316 случаев выздоровления. На Среднем Урале остается примерно одинаковое число летальных случаев за сутки За прошедшие сутки в Свердловской области зафиксировано 16 летальных случаев от коронавируса, всего от инфекции скончалось 1 855 человек. По стране от коронавируса за сутки скончалось 597 пациентов, больше всего в Санкт-Петербурге — 72, Москве — 65 и Московской области — 37. За время пандемии зарегистрировано 67 220 случаев смерти.

