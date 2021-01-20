В Свердловской области коронавирусом заболело более 66 тысяч человек

В Свердловской области с начала пандемии коронавирусом заболело более 66 тысяч человек

С 19 по 20 января больше всего случаев COVID-19 выявлено в Екатеринбурге — 229. Также коронавирус зарегистрирован у жителей Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Ачитского и Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхнесалдинского и Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Ревды, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Сысерти, Талицы, поселка Уральский