Вакцинация подростков от COVID-19 в Екатеринбурге перенесена на февраль

Об этом рассказал на пресс-конференции главный эпидемиолог областной столицы Александр Харитонов. Это связано с тем, что вакцина «Спутник-М» не поступила в больницы города в январе, как ожидалось ранее. На данный момент точный срок поставки вакцины неизвестен. Медицинские организации областного центра ведут подготовку к проведению вакцинации детей с 12 лет.