Вакцинация подростков от COVID-19 в Екатеринбурге перенесена на февраль

Вакцинация подростков от COVID-19 в Екатеринбурге перенесена на февраль
Вакцинация подростков от COVID-19 в Екатеринбурге перенесена на февраль
Сегодня, 14:54Здоровье и экологияФото: Pixabay
Вакцинацию детей с 12 лет от коронавируса в Екатеринбурге перенесена на февраль.

Об этом рассказал на пресс-конференции главный эпидемиолог областной столицы Александр Харитонов. Это связано с тем, что вакцина «Спутник-М» не поступила в больницы города в январе, как ожидалось ранее. На данный момент точный срок поставки вакцины неизвестен. Медицинские организации областного центра ведут подготовку к проведению вакцинации детей с 12 лет.

Также на пресс-конференции Харитонов отметил, что в Свердловской области значительно снизился темп вакцинации. На текущий момент привилось от коронавируса 57,2% населения.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Екатеринбург
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