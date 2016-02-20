Газовые котельные Нижнего Тагила будут производить не только тепло, но и электричество
20 февраля 2016, 14:20Здоровье и экологияПавел Щербина
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Сегодня на аппаратном совещании глава Нижнего Тагила Сергей Носов дал поручение модернизировать городские газовые котельные.
Сюжеты: Нижний Тагил
Благодаря модернизации оборудования котельные должны начать вырабатывать электричество. Газ как топливо является экологически более чистым, нежели уголь, потому, с одной стороны, у города будет больше электричества, с другой, это не нанесёт урона городской экологии, проблемы которой в последнее время всё чаще беспокоят тагильчан.
Поручение уже было получено Нижнетагильскими тепловыми сетями, а значит, работа скоро начнётся. О том, какие плоды принесёт полное освоение энергетического потенциала газовых котельных, читайте на страницах портала TagilCity.ru.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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