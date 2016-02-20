Газовые котельные Нижнего Тагила будут производить не только тепло, но и электричество

Благодаря модернизации оборудования котельные должны начать вырабатывать электричество. Газ как топливо является экологически более чистым, нежели уголь, потому, с одной стороны, у города будет больше электричества, с другой, это не нанесёт урона городской экологии, проблемы которой в последнее время всё чаще беспокоят тагильчан.