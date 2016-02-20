В праздничные выходные в Нижнем Тагиле ожидается плохая погода
20 февраля 2016, 17:30Здоровье и экология
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С сегодняшнего вечера и до 22 февраля тагильчанам следует ожидать погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе – предупреждают в Уральском УГМС. Слабый ветер не сможет унести из воздуха над Нижним Тагилом опасные выбросы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Будем надеяться, что предприятия города ограничат по возможности выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а плохие погодные условия никак не скажутся на праздничном настроении тагильчан.
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