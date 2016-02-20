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В праздничные выходные в Нижнем Тагиле ожидается плохая погода
Сюжеты:
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В праздничные выходные в Нижнем Тагиле ожидается плохая погода

20 февраля 2016, 17:30Здоровье и экология
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