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Более 30 тысяч человек заболели ОРВИ в Свердловской области за минувшую неделю
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 30 тысяч человек заболели ОРВИ в Свердловской области за минувшую неделю

20 февраля, 09:30Здоровье и экология
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