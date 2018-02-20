Более 30 тысяч человек заболели ОРВИ в Свердловской области за минувшую неделю
20 февраля, 09:30Здоровье и экология
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В Свердловской области отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За минувшую неделю было зафиксировано 33,6 тысяч случаев данного заболевания. Этот показатель ниже эпидпорога, сообщают в Роспотребнадзоре. Иными словами, болеют в среднем 80,6 человек на 10 тысяч населения.
В Екатеринбурге, Невьянске, Камышлове, Артёмовском, а также в Камышлове и Камышловском районе главы муниципалитетов постановили применить дополнительные меры по недопущению распространения заболеваемости ОРВИ.
В Свердловской области полностью закрыты 11 детских садов, 3 школы и один интернат. Частично работают 153 детских сада.
«Дозорный» мониторинг, в ходе которого обследовано 160 человек, выявил вирусы негриппозной природы и вирусы гриппа В.
На седьмой календарной неделе зафиксировано 687 случаев пневмонии. По сравнению с предыдущей неделей показатель растёт, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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