Более 30 тысяч человек заболели ОРВИ в Свердловской области за минувшую неделю

В Екатеринбурге, Невьянске, Камышлове, Артёмовском, а также в Камышлове и Камышловском районе главы муниципалитетов постановили применить дополнительные меры по недопущению распространения заболеваемости ОРВИ.

В Свердловской области полностью закрыты 11 детских садов, 3 школы и один интернат. Частично работают 153 детских сада.

«Дозорный» мониторинг, в ходе которого обследовано 160 человек, выявил вирусы негриппозной природы и вирусы гриппа В.

На седьмой календарной неделе зафиксировано 687 случаев пневмонии. По сравнению с предыдущей неделей показатель растёт, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.