Коровы совхоза в Серове могут остаться без корма из-за строительства жилых домов

Начальник последнего функционирующего совхоза в Серове обратился в окружную думу. Он пояснил, что земли, где предприятие заготавливало корм для скота, хотят передать под застройку жилыми домами. Если это произойдет, скот в хозяйстве останется без пищи.

19 февраля в думе рассмотрели проблему. Представители управления архитектуры пояснили, что обсуждаемые земли уже включены в план строительства, так как для расширения территории Серова уже нет мест.

Однако в ходе выяснений нашлись свободные земли, где работы так и не ведутся. Но там директору совхоза косить траву не разрешают, ссылаясь на то, что эти земли предоставлены многодетным семьям, а те не спешат начинать застройку.

В администрации отметили, что невостребованные участки у семей могут быть изъяты через суд. А если совхоз не сможет расширить кормовую базу, поголовье придется уничтожать. В ходе совещания было принято решение разобраться с проблемой общими усилиями, пишет «Глобус».