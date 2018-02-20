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Коровы совхоза в Серове могут остаться без корма из-за строительства жилых домов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Коровы совхоза в Серове могут остаться без корма из-за строительства жилых домов

20 февраля, 21:40Здоровье и экология
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