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Мэр Нижнего Тагила потребовал решить вопрос с ошибками в квитанциях компании «Рифей»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэр Нижнего Тагила потребовал решить вопрос с ошибками в квитанциях компании «Рифей»

Сегодня, 21:59Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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