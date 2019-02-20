Мэр Нижнего Тагила потребовал решить вопрос с ошибками в квитанциях компании «Рифей»

Глава Нижнего Тагила подчеркнул, что ситуация с фактическими и орфографическими ошибками в квитанциях ООО «Компании «Рифей» имеет общественный резонанс.

За последнее время зафиксировано более 50 тысяч обращений в связи ошибочно выставленными квитанциями, большую обеспокоенность проявляют пожилые люди, которые не знают что делать, заявил мэр Нижнего Тагила.

На урегулирование ситуации направлены все ресурсы муниципалитета. Тагильчане, которые получили ошибочные квитанции, могут обратиться в любой центр обслуживания населения с заявлением, приложив копию паспорта и документов на недвижимость. До конца апреля пеня за данную услугу начисляться не будет.

По словам генерального директора ООО «Компания «Рифей» Константина Фрумкина, база данных потребителей будет сформирована в течение месяца, так как ежедневно в Нижнем Тагиле фиксируются около 500 подобных обращений.

На встрече с гендиректором и руководителем филиала оператора в Свердловской области Владислав Пинаев также обратил внимание на то, что жители сельской местности получили квитанции компании «Рифей», однако услуга им не предоставляется. Руководитель филиала Федор Потапов заверил, что документы будут аннулированы.

Глава Нижнего Тагила отметил, что мусорная реформа направлена на создание в стране современной системы утилизации ТКО, поэтому необходимо, чтобы тагильчане увидели позитивные изменения в экологической ситуации города.

По словам мэра города, весной в Нижнем Тагиле будут обустроены новые контейнерные площадки, а на старых появятся новые контейнеры. Мусор будет вывозиться строго по графику, региональный оператор будет задействован также в ликвидации несанкционированных свалок.