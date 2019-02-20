Смог накроет Нижний Тагил на два дня

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В Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, в период с 20 часов 19 февраля до 20 часов 21 февраля будут действовать неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе.
На время смога в регионе объявлены НМУ первой степени опасности, сообщает «Областная газета».
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