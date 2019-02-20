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Сохранить леса и водные объекты: свердловское Минприроды обозначило планы на 2019 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сохранить леса и водные объекты: свердловское Минприроды обозначило планы на 2019 год

Сегодня, 07:00Здоровье и экологияФото: mprso.midural.ru
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