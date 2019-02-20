Сохранить леса и водные объекты: свердловское Минприроды обозначило планы на 2019 год

В частности, за прошедший год результате геологоразведочных работ была открыта обширная зона подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения Нижнего Тагила. На северном берегу Верхне-Выйского водохранилища было подтверждено в три раза больше запасов подземных вод, чем предусматривалось заданием и прогнозировалось специалистами. Эти запасы позволят в случае экстренных ситуаций обеспечить водоснабжением весь Нижний Тагил и близлежащие территории. В течение 2018 года также завершился капитальный ремонт на трех гидротехнических сооружениях: Верхне-Синячихинском, Бисертском и Камышевском, и начался еще на трёх ГТС. По результатам работы профильных ведомств, 1240 участков залегания общераспространенных полезных ископаемых были нанесены на карту России.