Сохранить леса и водные объекты: свердловское Минприроды обозначило планы на 2019 год
Областное министерство природных ресурсов и экологии подвело итоги 2018 года и наметило планы на 2019. Главной задачей на будущее чиновники видят сохранение лесов и водных объектов, а также безаварийное прохождение паводка в регионе.
19 февраля прошло заседание коллегии министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. На нём были подведены итоги 2018 года.
В частности, за прошедший год результате геологоразведочных работ была открыта обширная зона подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения Нижнего Тагила. На северном берегу Верхне-Выйского водохранилища было подтверждено в три раза больше запасов подземных вод, чем предусматривалось заданием и прогнозировалось специалистами. Эти запасы позволят в случае экстренных ситуаций обеспечить водоснабжением весь Нижний Тагил и близлежащие территории. В течение 2018 года также завершился капитальный ремонт на трех гидротехнических сооружениях: Верхне-Синячихинском, Бисертском и Камышевском, и начался еще на трёх ГТС. По результатам работы профильных ведомств, 1240 участков залегания общераспространенных полезных ископаемых были нанесены на карту России.
Министерство наметило планы на 2019 год. Ближайшей приоритетной задачей является обеспечение безаварийного прохождения паводка на территории Свердловской области. После этого внимание чиновников сосредоточиться на региональных составляющих национального проекта «Экология»: «Чистый регион», «Чистый воздух», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия» и «Сохранение лесов», сообщает пресс-служба ведомства.