Небольшое похолодание обещают синоптики тагильчанам в конце недели

В пятницу, 21 февраля, в дневные часы синоптики обещают +2 градуса, в ночное время столбик термометра опустится до отметки -2 градуса. Облачно, небольшой снег. Ветер — до 11 метров в секунду.

В субботу днем похолодает до нуля градусов, в ночные часы ожидается до -3 градусов. Пасмурно, без осадков. Ветер — до 6 метров в секунду.