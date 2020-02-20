В Свердловской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ

По сравнению с прошлым годом пик заболеваемости прошел спокойно, отметил Креков. В частности, было зарегистрировано меньше случаев пневмонии. По словам замгубернатора, это связано с высоким процентом вакцинации. В 2019 году от гриппа привились 54% населения. По данным на конец января 2020 года прививки поставили более двух миллионов свердловчан.