В Свердловской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ
Сегодня, 08:55Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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На Среднем Урале снижается уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, об этом сообщил замгубернатора региона Павел Креков, пишет «Областная газета».
Сюжеты: Нижний Тагил
По сравнению с прошлым годом пик заболеваемости прошел спокойно, отметил Креков. В частности, было зарегистрировано меньше случаев пневмонии. По словам замгубернатора, это связано с высоким процентом вакцинации. В 2019 году от гриппа привились 54% населения. По данным на конец января 2020 года прививки поставили более двух миллионов свердловчан.
В период с 10 по 16 февраля на Среднем Урале зафиксировано 44,8 тысячи случаев ОРВИ, 20 тысяч случаев приходятся на Екатеринбург. Среди детей число заболевших снизилось на 4,8%.
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