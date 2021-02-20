219 новых случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

За минувшие сутки выявлено 219 новых случаев инфицирования. Больше всего случаев заражения выявлено среди жителей Екатеринбурга — 79, также инфекцией заразились свердловчане из Арамильского, Артинского, Ачитского, Белоярского и Бисертского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Дегтярска, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижней Салды, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Североуральска, Серова, Староуткинска, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, посёлка Уральский, Талицкого и Тугулымского городских округов.
С начала эпидемии в Свердловской области выявлено 76 140 случаев заражения.
В больницах в тяжелом состоянии находятся 307 человек, из них 202 в реанимации, а 128 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за минувшие 24 часа зарегистрировано 12 953 случая COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего заболевших выявлено в Москве — 1 623, Санкт-Петербурге — 1 092 и Московской области — 690. За все время пандемии выявлено 4 151 984 случая заболевания коронавирусом среди россиян.
За минувшие 24 часа из больниц региона были выписаны 232 пациента.
В России за сутки из медицинских учреждений были выписаны 17 484 человек. Больше всего выздоровевших от COVID-19 в Санкт-Петербурге — 2 696, Москве — 2 041 и Московской области — 603. В общей сложности с начала пандемии вылечились от инфекции 3 697 433 человек.
За период с 19 по 20 февраля на Среднем Урале скончалось от инфекции 11 человек. С начала эпидемии зафиксировано 2 292 случая смерти от COVID-19.
В России за время пандемии от коронавируса скончались 82 876 пациентов, из них 480 человек — за минвушие 24 часа. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Москве — 58, Санкт-Петербурге — 52, а также Московской области — 30.