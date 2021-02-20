219 новых случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

В России за сутки из медицинских учреждений были выписаны 17 484 человек. Больше всего выздоровевших от COVID-19 в Санкт-Петербурге — 2 696, Москве — 2 041 и Московской области — 603. В общей сложности с начала пандемии вылечились от инфекции 3 697 433 человек.