29 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

29 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

Сегодня, 15:06Здоровье и экологияФото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле 29 новых случаев COVID-19 зафиксировано за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности за время коронавирусной пандемии в Нижнем Тагила выявлено 4 602 случая заболевания.

В Свердловской области за период эпидемии выявлено 76 140 случаев COVID-19, из них 219 — за минувшие 24 часа.

Из больниц региона выписали 232 пациента, общее число выздоровевших от коронавируса на Среднем Урале достигло 69 026 человек.

307 заболевших находятся в тяжелом состоянии, 128 подключены к аппаратам ИВЛ.

За период с 19 по 20 февраля зафиксировано 11 летальных случаев. За время пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 2 292 жителей Свердловской области.

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