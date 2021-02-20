29 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

В общей сложности за время коронавирусной пандемии в Нижнем Тагила выявлено 4 602 случая заболевания.
В Свердловской области за период эпидемии выявлено 76 140 случаев COVID-19, из них 219 — за минувшие 24 часа.
Из больниц региона выписали 232 пациента, общее число выздоровевших от коронавируса на Среднем Урале достигло 69 026 человек.
307 заболевших находятся в тяжелом состоянии, 128 подключены к аппаратам ИВЛ.
За период с 19 по 20 февраля зафиксировано 11 летальных случаев. За время пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 2 292 жителей Свердловской области.