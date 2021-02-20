Первый в мире случай заражения человека гриппом A(H5N8) выявлен в России

Птичий грипп нового типа был выявлен у сотрудников птицефабрики, на которой в 2020 году была зафиксирована вспышка заболеваемости среди птиц, пишет ТАСС.
Выяснилось, что все необходимые мероприятия провели в короткий срок, из-за чего риски возникновения дальнейшей заболеваемости были снижены. Заболевшие сотрудники уже полностью излечились от птичьего гриппа. Они перенесли вирус в лёгкой форме.
Нашим учёным удалось увидеть изменения в организме и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников этой птицефабрики,рассказал главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
Стало известно, что новый вирус птичьего гриппа не передается от человека к человеку. Заражение происходит только после контакта с больной птицей.
Напомним, в декабре 2020 года в Нижнем Тагиле был объявлен карантин из-за вспышки африканской чумы свиней.