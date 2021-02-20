Третья вакцина от COVID-19 зарегистрирована в Минздраве России

Напомним, 18 января 2021 года стартовала массовая вакцинация от коронавируса по всей России. Каждый гражданин имеет право поставить одну из двух зарегистрированных вакцин: «Спутник-V» НИИ Гамалеи, либо «Эпиваккорона» научного центра «Вектор». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет к COVID-19 должен быть развит у населения России к осени. Планируется к этому времени привить 60% населения страны.