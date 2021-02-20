Третья вакцина от COVID-19 зарегистрирована в Минздраве России

Вакцина разработана специалистами Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук. Средство получило удостоверение о регистрации в Минздраве и уже было протестировано на 400 добровольцах в Новосибирске, северной столице и Кирове, пишет Ура.ру.
Предварительно указывается рекомендация о применении гражданам от 18 до 60 лет. Круг планируется расширить после прохождения второй фазы испытаний.
Отмечается, что в марте начнется промышленное производство и будет выпущено около 120 тысяч доз вакцины. Об этом рассказал председатель правительства Михаил Мишустин.
Напомним, 18 января 2021 года стартовала массовая вакцинация от коронавируса по всей России. Каждый гражданин имеет право поставить одну из двух зарегистрированных вакцин: «Спутник-V» НИИ Гамалеи, либо «Эпиваккорона» научного центра «Вектор». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет к COVID-19 должен быть развит у населения России к осени. Планируется к этому времени привить 60% населения страны.