Укол за 160 миллионов рублей получил малыш со СМА из Екатеринбурга

Укол за 160 миллионов рублей получил малыш со СМА из Екатеринбурга

Сегодня, 13:59Здоровье и экологияФото: e1.ru
Укол средства «Золгенсма» за 160 миллионов рублей сделали Мише Бахтину из Екатеринбурга. У ребенка была диагностирована спинально-мышечная атрофия.

Отец шестимесячного Миши рассказал, что всё прошло по плану. Препарат доставили замороженным в специальном контейнере с GPS-трекером. Само средство является самым дорогим медицинским лекарством в мире. Сначала дозу разморозили, а затем ввели ребенку, пишет E1.

В настоящий момент мальчик находится под наблюдением специалистов. Врачи ожидают появления первых изменений через три дня после введения средства.

Миша Бахтин стал первым в стране ребенком, у которого в возрасте десяти дней был поставлен диагноз СМА. Он же стал первым, кому в таком возрасте ввели препарат «Золгенсма».

Напомним, для того, чтобы дождаться сбора средств на препарат за 160 миллионов, малышу из Екатеринбурга ставили отечественное средство «Спинраза», по восемь миллионов рублей за укол. Средства были выделены Минздравом Свердловской области.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ребенокмалышлекарствоЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы