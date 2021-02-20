В праздники в Нижнем Тагиле ожидаются снегопады и похолодание до -32 градусов

В праздники в Нижнем Тагиле ожидаются снегопады и похолодание до -32 градусов

Сегодня, 21:08Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
На предстоящие праздники в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют снегопады и похолодание до -32 градусов. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

В воскресенье, 21 февраля, ночью ожидается -22 градуса, утром будет пасмурно и похолодает до -27 градусов. Осадки в виде снега прогнозируются вечером. Ветер западный до четырех метров в секунду.

В понедельник, 22 февраля, утром столбики термометров опустятся до -25 градусов, днем температура сохранится. Ночью, утром и днем, по прогнозам синоптиков, будет идти снег. Вечером похолодает до -28 градусов. Ветер северо-восточный до восьми метров в секунду.

Во вторник, 23 февраля, утром ожидается -32 градуса, днем прогнозируется -30 градусов. Осадки в виде снега. Ветер останется северо-восточный с порывами до двенадцати метров в секунду.

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ЭкологияНижний Тагил
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