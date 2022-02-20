12 дней из 17 в феврале тагильчане дышали грязным воздухом

12 дней из 17 в феврале тагильчане дышали грязным воздухом
12 дней из 17 в феврале тагильчане дышали грязным воздухом
Сегодня, 13:21Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
С 1 по 17 февраля посты УГМС 12 дней фиксировали превышения загрязняющих веществ в разных районах Нижнего Тагила.

Больше всего превышений было по сероводороду, его экопосты фиксировали 25 раз за 17 дней. Максимальное превышение загрязняющего вещества было выявлено 14 февраля на улице Металлургов: от 1,1 до 14,4 ПДК.

В этот же день в Нижнем Тагиле на Тагилстрое с 7.20 до 8.00 выявлено превышение диоксида серы от 1,5 до 2,5 ПДК. Три раза за февраль фиксировалось превышение формальдегида. Так, 15 февраля на Сухоложском поселке оно составило 1,4 предельно допустимой концентрации.

Основным загрязнителем воздуха в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК. Предприятие ежегодно выбрасывает около 400 килограммов сероводорода. В 2021 году каждая 48 проба, взятая в городе, показала превышение ПДК содержания загрязняющих веществ.

Напомним, в январе УГМС начали выкладывать данные с экопостов лишь с 10 января. Превышения концентрации вредных веществ были выявлены за 18 из 21 дня, из них 13 дней формальдегида, 10 дней сероводорода и один день диоксида серы.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
Материалы по теме:
экологиязагрязнениевыбросывоздухНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы