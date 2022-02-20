12 дней из 17 в феврале тагильчане дышали грязным воздухом

Больше всего превышений было по сероводороду, его экопосты фиксировали 25 раз за 17 дней. Максимальное превышение загрязняющего вещества было выявлено 14 февраля на улице Металлургов: от 1,1 до 14,4 ПДК.
В этот же день в Нижнем Тагиле на Тагилстрое с 7.20 до 8.00 выявлено превышение диоксида серы от 1,5 до 2,5 ПДК. Три раза за февраль фиксировалось превышение формальдегида. Так, 15 февраля на Сухоложском поселке оно составило 1,4 предельно допустимой концентрации.
Основным загрязнителем воздуха в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК. Предприятие ежегодно выбрасывает около 400 килограммов сероводорода. В 2021 году каждая 48 проба, взятая в городе, показала превышение ПДК содержания загрязняющих веществ.
Напомним, в январе УГМС начали выкладывать данные с экопостов лишь с 10 января. Превышения концентрации вредных веществ были выявлены за 18 из 21 дня, из них 13 дней формальдегида, 10 дней сероводорода и один день диоксида серы.