12 дней из 17 в феврале тагильчане дышали грязным воздухом

В этот же день в Нижнем Тагиле на Тагилстрое с 7.20 до 8.00 выявлено превышение диоксида серы от 1,5 до 2,5 ПДК. Три раза за февраль фиксировалось превышение формальдегида. Так, 15 февраля на Сухоложском поселке оно составило 1,4 предельно допустимой концентрации.