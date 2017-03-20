Активисты-экологи и дети помогли елям, желтеющим на набережной Нижнего Тагила (ФОТО)

Мы видели, что коммунальные службы снег не вывозят. Просто берут и вываливают его на газоны. А там ели. Их корневую систему полностью завалило. На солнце снег покрывается ледяной коркой. Мы подумали, что ели могли начать желтеть не столько от выбросов, сколько от этого рассказал об акции эколог-общественник Андрей Волегов.

Участники акции встретились у Краеведческого музея. Именно оттуда первоначально планировалось начать помогать деревьям. Однако потом экологи решили пойти на участок напротив дома №84 на улице Горошникова. Там пожелтевших елей больше всего:

Нам помогали активисты из поселка Северный. Собрались шесть взрослых и ребенок — девочка. Мы привезли лопаты и прошли от «Небара» до лестниц, ведущих к центральному фонтану. По ходу работ к нам ненадолго присоединился маленький мальчик. Ему стало интересно: он приходил, пытался и комочки подвигать, и снег покопать вспомнил Андрей Волегов.

К сожалению, никто из прохожих не высказал особого интереса и желания помочь экологам.

Хвойные деревья на набережной Нижнетагильского пруда уже несколько десятилетий украшают берег. Если ели не почувствуют себя лучше и засохнут, это станет большой потерей для жителей Нижнего Тагила. Экологи-общественники собираются следить за судьбой этих деревьев — будут ли те жить и развиваться или их состояние продолжит ухудшаться.