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Активисты-экологи и дети помогли елям, желтеющим на набережной Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Активисты-экологи и дети помогли елям, желтеющим на набережной Нижнего Тагила (ФОТО)

20 марта 2017, 18:30Здоровье и экологияДенис Таратонов
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