Жители ежегодно подтапливаемых территорий Свердловской области готовятся к паводку (ФОТО)
Спасатели Свердловской области проводят массовое обучение населения, проживающего на «традиционно подтапливаемых территориях», передает пресс-служба МЧС России по Свердловской области.
Накануне очередной рейд состоялся в поселке Билимбай. Спасатели посоветовали жителям подготовиться к весеннему паводку заранее: спрятать необходимые документы в водонепроницаемый пакет, сделать запас продуктов, одежды, ценные вещи вынести на чердачное помещение.
После инструктажа жители поблагодарили спасателей за работу, проведенную во время половодья в 2016 году.
Также к паводку активно готовится Ирбит. Там ежегодно подтапливается мост, соединяющий несколько улиц. Спасатели поговорили с жителями, проживающими на этих территориях, сообщили прогноз, а также напомнили о правилах безопасности.
Помимо инструктажа спасатели собирают информацию о проживающих и устанавливают мерные линейки для контроля уровня воды.
Фото: МЧС России по Свердловской области
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