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247 млн рублей получит Свердловская область на приобретение лекарств
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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247 млн рублей получит Свердловская область на приобретение лекарств

20 марта, 14:25Здоровье и экология
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