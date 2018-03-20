247 млн рублей получит Свердловская область на приобретение лекарств

Всего регионы России получат 4,35 млрд рублей на покупку лекарств. 3,8 млрд рублей будут выделены на помощь людям с инвалидностью.

Деньги будут направлены как на покупку лекарственных препаратов, так и на облегчение тяжелого состояния больных. По сумме выделенных субсидий Уральский регион один из лидеров, сообщает Ura.ru.