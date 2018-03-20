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Новости Нижнего Тагила

247 млн рублей получит Свердловская область на приобретение лекарств

20 марта 2018, 14:25Добавить новость
медицина,Россия,Свердловская область,лекарства,деньги,Правительство,инвалиды,больные
На сайте Правительства РФ опубликованы документы, по которым Свердловская область получит 247,062 млн рублей на покупку лекарств.

Всего регионы России получат 4,35 млрд рублей на покупку лекарств. 3,8 млрд рублей будут выделены на помощь людям с инвалидностью.

Деньги будут направлены как на покупку лекарственных препаратов, так и на облегчение тяжелого состояния больных. По сумме выделенных субсидий Уральский регион один из лидеров, сообщает Ura.ru.

В 2018 году производители на 7% намерены увеличить оптовые цены на препараты, выпущенные в 2017 году. 

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