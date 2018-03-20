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Новости Нижнего Тагила

Ребенок упал в обморок в ожидании диспансеризации в поликлинике Нижнего Тагила

20 марта 2018, 22:05Добавить новость
больница,Нижний Тагил,Окунева,детская поликлиника,опека,диспансеризация,обморок,опекун,Ольга Булдакова,Евгения Волкова

Ребенок потерял сознание в детской поликлинике Нижнего Тагила во время прохождения планового профосмотра опекаемых детей. В больнице на Окунева, 32 в день диспансеризации образовалась огромная очередь, не работал гардероб, многодетные семьи ожидали несколько часов приема, стоя в душных коридорах. 

Законный представитель привела троих детей на ежегодную диспансеризацию в поликлинику на Окунева, 32. По ее словам, для прохождения скрининга пришло много пациентов, образовалась огромная живая очередь, а специалисты начали прием на 45 минут позже. Ребенок потерял сознание от духоты из-за большого количества посетителей.

У нас была диспансеризация для опекаемых деток в поликлинике. Я, мягко говоря, в шоке. Пригласили к 8:00 всех натощак. Столько народу! Принимать доктора начали только в 8:45. Мы заняли место в нескольких очередях. Сын упал в обморок от духоты, да ещё голодный, -- поделилась впечатлениями тагильчанка. 

 

По словам тагильчанки, профосмотр проходил в субботу и гардероб не работал. Вещи приходилось носить с собой.

 

Вещи, верхнюю одежду с собой носили, так как гардероб по субботам не работает. А ведь были семьи, где по 6-7 детей. Если диспансеризация плановая - можно было открыть раздевалку в выходной, -- поделилась мнением опекун.

 

Опекун пострадавшего мальчика отметила, что медперсонал немедленно оказал помощь ребенку.

Медсестра сразу же принесла нашатырь и дала ему кусочек шоколада. А когда мы приехали домой, позвонила медсестра по просьбе заведующей и справилась о здоровье сына, -- рассказала тагильчанка.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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