«Горячая линия» по вопросам o туберкулёзе откроется в Нижнем Тагиле 26 марта

Накануне всемирного дня борьбы с туберкулёзом в Нижнем Тагиле 26 марта начнет свою работу «горячая линия», на которую тагильчане смогут задать вопросы по лечению и профилактике заболевания.

Подведенные по 2017 году итоги показали, что в Нижнем Тагиле на учете в противотуберкулёзном диспансере состоят 772 человека с активной формой туберкулёза. За последний год выявлен рост заболеваемости туберкулёзом среди детей, на территории города в 2017 году заболели четверо несовершеннолетних.





По итогам 2017 года эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулёзом в нашем городе оценивалась как напряженная, вновь выявлен 261 случай активного туберкулёза. Превышен средний многолетний показатель, -- проинформировала заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле Ольга Котова.



В 23% случаев заболевание выявлено у работников крупных предприятий города и сферы обслуживания, в том числе у индивидуальных предпринимателей и руководителей, что делает туберкулёз заболеванием социально адаптивных лиц.





Свои вопросы на «горячую линию» жители города смогут задавать с 26 марта, пишет «Тагильский рабочий».