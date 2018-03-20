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Новости Нижнего Тагила

«Горячая линия» по вопросам o туберкулёзе откроется в Нижнем Тагиле 26 марта

20 марта 2018, 17:40Добавить новость
здоровье,Нижний Тагил,горячая линия,туберкулез,Противотуберкулезный диспансер,ольга котова,Роспотребнадзор

Накануне всемирного дня борьбы с туберкулёзом в Нижнем Тагиле 26 марта начнет свою работу «горячая линия», на которую тагильчане смогут задать вопросы по лечению и профилактике заболевания.

Подведенные по 2017 году итоги показали, что в Нижнем Тагиле на учете в противотуберкулёзном диспансере состоят 772 человека с активной формой туберкулёза. За последний год выявлен рост заболеваемости туберкулёзом среди детей, на территории города в 2017 году заболели четверо несовершеннолетних.

По итогам 2017 года эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулёзом в нашем городе оценивалась как напряженная, вновь выявлен 261 случай активного туберкулёза. Превышен средний многолетний показатель, -- проинформировала заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле Ольга Котова.


В 23% случаев заболевание выявлено у работников крупных предприятий города и сферы обслуживания, в том числе у индивидуальных предпринимателей и руководителей, что делает туберкулёз заболеванием социально адаптивных лиц.

Свои вопросы на «горячую линию» жители города смогут задавать с 26 марта, пишет «Тагильский рабочий».

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