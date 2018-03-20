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Новости Нижнего Тагила

Пациенты оценят качество услуг, время ожидания и чистоту в больницах Нижнего Тагила

20 марта 2018, 07:30Добавить новость
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В министерстве здравоохранения РФ предложили россиянам оценить качество услуг, оказываемых медицинскими организациями. Это напрямую касается пациентов Нижнего Тагила.

В качестве критериев были даны следующие показатели: доступность записи к специалистам, комфорт, время ожидания, а также внешний вид того или иного учреждения в плане чистоты.

Пациентов, наблюдающихся в стационаре, спросят о качестве питания, а также наличии лекарств. При этом будут оцениваться доброжелательность, вежливость медработников, а также удовлетворенность качеством услуг. Отдельным критерием является доступность медицинских организаций для людей с ограниченными возможностями.

Каждый параметр оценки предусматривает определенное количество баллов. Принять участие в опросе можно на сайтах больниц и поликлиник в специальном разделе «Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями», передает «Тагил-ТВ».

 
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