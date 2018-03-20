Ребенок упал в обморок в ожидании диспансеризации в поликлинике Нижнего Тагила

Законный представитель привела троих детей на ежегодную диспансеризацию в поликлинику на Окунева, 32. По ее словам, для прохождения скрининга пришло много пациентов, образовалась огромная живая очередь, а специалисты начали прием на 45 минут позже. Ребенок потерял сознание от духоты из-за большого количества посетителей.

У нас была диспансеризация для опекаемых деток в поликлинике. Я, мягко говоря, в шоке. Пригласили к 8:00 всех натощак. Столько народу! Принимать доктора начали только в 8:45. Мы заняли место в нескольких очередях. Сын упал в обморок от духоты, да ещё голодный поделилась своими впечатлениями тагильчанка.

По словам тагильчанки, профосмотр проходил в субботу и гардероб не работал. Вещи приходилось носить с собой.

Вещи, верхнюю одежду с собой носили, так как гардероб по субботам не работает. А ведь были семьи, где по 6-7 детей. Если диспансеризация плановая - можно было открыть раздевалку в выходной поделилась мнением опекун.

Опекун пострадавшего мальчика отметила, что медперсонал немедленно оказал помощь ребенку.

Медсестра сразу же принесла нашатырь и дала ему кусочек шоколада. А когда мы приехали домой, позвонила медсестра по просьбе заведующей и справилась о здоровье сына рассказала тагильчанка.