Весеннее равноденствие наступает на Земле 20 марта

Продолжительность дня и ночи составит по 12 часов. Затем в нашем полушарии день станет длиннее, чем ночь.

Очевидно, что природная весна пока не пришла. На Среднем Урале было зафиксировано похолодание, в частности ночью. Днём 19 марта на Урале бушевал порывистый ветер.

Добавим, что в Москве ночь на 19 марта была также самой холодной, передают «Новые известия». В столице России температура воздуха пока ниже среднестатистических значений.

Солнце при этом расположилось достаточно высоко, и при отсутствии облаков оно обогревает воздух днём. К середине недели снегопады отступят, а также немного потеплеет. Оттепель на Среднем Урале пока не прогнозируется. 18 марта в Нижнем Тагиле выпало 70% месячной нормы осадков.