Весеннее равноденствие наступает на Земле 20 марта
20 марта, 07:00Здоровье и экология
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20 марта на Земле наступит весеннее равноденствие. Это произойдет в 19:15. В этот период в любой точке планеты день и ночь будут равны друг другу.
Сюжеты: Нижний Тагил
Продолжительность дня и ночи составит по 12 часов. Затем в нашем полушарии день станет длиннее, чем ночь.
Очевидно, что природная весна пока не пришла. На Среднем Урале было зафиксировано похолодание, в частности ночью. Днём 19 марта на Урале бушевал порывистый ветер.
Добавим, что в Москве ночь на 19 марта была также самой холодной, передают «Новые известия». В столице России температура воздуха пока ниже среднестатистических значений.
Солнце при этом расположилось достаточно высоко, и при отсутствии облаков оно обогревает воздух днём. К середине недели снегопады отступят, а также немного потеплеет. Оттепель на Среднем Урале пока не прогнозируется. 18 марта в Нижнем Тагиле выпало 70% месячной нормы осадков.
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