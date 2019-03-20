Экспериментальную установку для очистки апробируют на тагильских водоемах

Как сообщил Владислав Пинаев на совещании по экологии, установка будет апробирована на городском пруду и питьевых водоемах Нижнего Тагила. В городе ведется планомерная работа по включению в программу «Чистая вода».

Также в Нижнем Тагиле продолжаются работы по реабилитации водохранилищ. Из шести запланированных мероприятий реализованы два, в частности, проведен ремонт дамбы Черноисточинского водохранилища и ликвидированы плавучие острова. Сейчас идет работа по капремонту Черноисточинского гидроузла.