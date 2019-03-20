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«Горноуральская районная больница» нарушила сроки предоставления медпомощи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Горноуральская районная больница» нарушила сроки предоставления медпомощи

Сегодня, 08:00Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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