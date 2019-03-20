«Горноуральская районная больница» нарушила сроки предоставления медпомощи
Сегодня, 08:00Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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Районная прокуратура в ходе проверки в «Горноуральской районной поликлинике» выявила нарушения законодательства при оказании медицинской помощи. Персонал и руководство не соблюдали сроки оказания помощи, установленные нормативными правовыми актами.
Сюжеты: Нижний Тагил
В соответствии с законом, сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию. По результатам проверки в «Горноуральской районной больнице» было установлено, что консультацию специалистов пациенты получали в срок от 20 дней и более.
Прокуратура Пригородного района внесла представление об устранении выявленных нарушений и недопущении их в дальнейшем. По результатам рассмотрения представления, выявленные нарушения были устранены, 4 сотрудника поликлиники привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по Свердловской области.
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