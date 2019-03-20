«Горноуральская районная больница» нарушила сроки предоставления медпомощи

В соответствии с законом, сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию. По результатам проверки в «Горноуральской районной больнице» было установлено, что консультацию специалистов пациенты получали в срок от 20 дней и более.