Свердловские онкологи впервые удалили опухоли с помощью 3D-визуализации
Сегодня, 18:53Здоровье и экологияФото: Департамент информполитики Свердловской области
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На Урале впервые провели обширную мультиорганную лапароскопическую резекцию с помощью 3D-визуализации.
Трехчасовая операция проводилась тремя хирургами и медицинской сестрой. Медики поэтапно удалили две опухоли в кишечнике и метастазы в печени вместе с желчным пузырем. Прооперированную пациентку уже через неделю выписали из больницы.
Главврач Свердловского онкодиспансера отметил, что 40% операций в отделении малоинвазивной хирургии проводятся лапароскопическим способом, который считается щадящим. С помощью 3D-визуализации время операции сокращается, так как хирурги могут прицельно и точно удалить новообразования. Помимо этого, уменьшается риск послеоперационных осложнений.
Новая лапароскопическая стойка с 3D-визуализацией была приобретена в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает департамент информполитики региона.
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