Свердловские онкологи впервые удалили опухоли с помощью 3D-визуализации

Трехчасовая операция проводилась тремя хирургами и медицинской сестрой. Медики поэтапно удалили две опухоли в кишечнике и метастазы в печени вместе с желчным пузырем. Прооперированную пациентку уже через неделю выписали из больницы.

Главврач Свердловского онкодиспансера отметил, что 40% операций в отделении малоинвазивной хирургии проводятся лапароскопическим способом, который считается щадящим. С помощью 3D-визуализации время операции сокращается, так как хирурги могут прицельно и точно удалить новообразования. Помимо этого, уменьшается риск послеоперационных осложнений.